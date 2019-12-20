Агент Погба рассказал об интересе Реала к его клиенту

Этим летом мадридский "Реал" предпринял несколько попыток подписать Поля Погба, однако переходу не суждено было случиться. Агент француза рассказал о данном трансфере.

"Главная цель Поля Погба - стать успешным футболистом, который будет бороться за главные награды. И он хотел бы сделать это с "Манчестер Юнайтед".

"Реал" был очень в нем заинтересован летом, но "МЮ" был против трансфера. Погба не спешил уйти из команды, а я всегда действую по требованию футболиста", - приводит слова Мино Райолы AS.

Ранее сообщалось, что Зидан, по-прежнему, заинтересован в подписании француза.