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Агент Погба рассказал об интересе Реала к его клиенту

Англия
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Мало шансов, что этот трансфер состоится

Агент Погба рассказал об интересе Реала к его клиенту
UA-Футбол
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Этим летом мадридский "Реал" предпринял несколько попыток подписать Поля Погба, однако переходу не суждено было случиться. Агент француза рассказал о данном трансфере.

"Главная цель Поля Погба - стать успешным футболистом, который будет бороться за главные награды. И он хотел бы сделать это с "Манчестер Юнайтед".

"Реал" был очень в нем заинтересован летом, но "МЮ" был против трансфера. Погба не спешил уйти из команды, а я всегда действую по требованию футболиста", - приводит слова Мино Райолы AS.

Ранее сообщалось, что Зидан, по-прежнему, заинтересован в подписании француза.

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В статье: Поль Погба Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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