Эвертон - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ

На фоне смены тренеров пройдет очное противостояние "Эвертона" и "Арсенала". За день до матча Артета уже стал у руля лондонской команды, а также есть предварительная договоренность, что Анчелотти на следующей неделе возглавит ливерпульский клуб. Юнгберг ничего не смог добиться с "канонирами" - в четырех матчах лишь одна победа. А Фергюссон пока руководит "ирисками" (с переменными успехами) в надежде передать команду новому наставнику в лучшем состоянии.

Каждой из команд победа может не только принести три важных очка, но и стать стимулом для будущих свершений.

АПЛ. 18-й тур

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Эвертон 14:30 Арсенал

В чемпионате "Эвертон" не проигрывает в двух последних матчах – победа над "Челси" (3:1) и ничья с "Ман Юнайтед" (1:1). Также в Кубке лиги в мид-уик "ириски" сыграли вничью с "Лестером", но упустили путевку в полуфинал турнира только в серии пенальти. С сильными командами ливерпульцы играют очень неплохо, но теряют важные очки в матчах с середняками, поэтому и находится критично низко к зоне вылета.

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"Арсенал" отдыхал среди недели и в Кубке лиги не участвовал (осенью, тогда еще команда Эмери вылетела из турнира после поражения от "Ливерпуля"). В чемпионате последний матч лондонцы проиграли "Ман Сити" (0:3), а ранее была победа над "Вест Хэмом" (3:1). Очень нестабилен "Арсенал", сложно что-то прогнозировать в каждом следующем матче кризисного гранда. Возможно Артете что-то изменит...

В апреле этого года состоялось последнее свидание "Эвертона" и "Арсенала", на "Гудисон Парк" гол Фила Джагелка принес победу хозяевам. А в Лондоне были сильнее "канониры" (2:0). Отметим, что с 2015-го года в десяти последних матчах не фиксировалось ничьих во встречах этих команд. Пришло время прервать бескомпромиссную серию, на данный момент команды примерно равны по силе, да и в турнирной таблице их разделяет всего четыре очка. Прогноз: ничья 1:1.