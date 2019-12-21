Гвардиола надеется задержаться в Сити

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что готов продлить контракт с клубом. Нынешнее соглашение сторон истекает в 2021 году.

"Думаю, в футболе полтора года — это большой срок для тренера. Когда придет время, все мы вместе сядем и посмотрим, как у нас получается и как идут дела. Я много раз говорил, насколько невероятно хорошо мне здесь, и, конечно, я бы хотел провести здесь как можно больше времени.

Так что в этом состоит мое желание, но я хочу быть уверен, что поступаю в лучших интересах клуба и что они хотят сохранить меня подольше.

Когда мой контракт подойдет к концу, я буду здесь пять лет, а это много для одного клуба и для этого соревнования, поэтому тебе лучше убедиться, что твое решение продлить контракт абсолютно идеально для обеих сторон.

Никакой спешки нет. Мой контракт не истекает через три-четыре месяца, а этот клуб прекрасно функционирует во всех департаментах, так что здесь нет никакой проблемы", — цитирует Гвардиола Sky Sports.