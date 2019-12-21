Уотфорд - Ман Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ

В пяти последних матчах "Манчестер Юнайтед" обыгрывал "Уотфорд", в новейшей истории лишь в сентябре 2016-го "шмелям" удалось огорчить "красных дьяволов" (3:1). А в сезоне 2018/19 с одинаковым счетом 2:1 манкунианцы обыгрывали этого удобного для себя соперника. Скорее всего, проблем не возникнет у гостей и в это воскресенье.

АПЛ. 18-й тур

Стадион: Викаридж Роуд (Уотфорд)

Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Уотфорд 16:00 Ман Юнайтед

В шести последних матчах чемпионата не проигрывает команда Сульшера, показывая достаточно убедительную игру, часто с акцентом на атаку. В 17-м туре с "Эвертоном" вничью 1:1 сыграл "МЮ", а также в мид-уик в Кубке лиги манкунианцы разгромили "Колчестер" (3:0) и вышли в полуфинал турнира.

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"Уотфорд" не может выиграть в пяти последних матчах Премьер-лиги, четыре из них проиграв. Неделю назад "Ливерпуль" добыл победу 2:0, при этом обреченными "шмелей" назвать нельзя, определенные просветы видны, структура игры и воля к сопротивлению присутствует. Хотя пока этого не хватает, чтобы выбраться с последнего места в турнирной таблице.

"Манчестер Юнайтед" далеко не всегда уверенно играет с середняками и аутсайдерами АПЛ, иногда случаются ошибки, которые превращаются в провалы. Тем не менее, "Уотфорд" сейчас не способен создать много проблем "МЮ", вряд ли счет будет крупным, но фаворит возьмет свои три очка. Прогноз: победа гостей 2:0.