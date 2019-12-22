Лэмпард: Для меня будет честью сразиться с Моуриньо

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями перед сегодняшним матчем против "Тоттенхэма", в котором ему предстоит противостоять своему бывшему тренеру Жозе Моуриньо.

"Я всегда буду уважать своих тренеров, и когда моя команда играет против команды того, кто серьезно повлиял на мою жизнь, это нечто особенное. Я его очень уважаю, и для меня честь сразиться с ним.

Я не хочу, чтобы этот матч воспринимали как некое шоу, где главными действующими лицами являемся мы с Жозе. Это встреча "Челси" с "Тоттенхэмом", во главе которого стоит человек, заслуживающий мое уважение. Я знаю, что это тренер топ-уровня, ведь он работал с "Челси" и со мной в частности, а теперь возглавляет "Тоттенхэм".

Он, наверное, хочет победить в этом матче больше, чем в каком-либо другом с тех пор, как принял бразды правления в свои руки, я в этом почти уверен.

Мы знаем, что это серьезное соперничество. И, наверное, за время моей игровой карьеры это соперничество стало самым принципиальным лондонским дерби. По крайней мере ощущения именно такие, это чувствуют болельщики, на стадионе всегда накаленная атмосфера, и это передается на поле", – цитирует Лэмпарда официальный сайт "синих".