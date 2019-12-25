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Кантона: Матчи МЮ – это словно секс в старости. Стараешься изо всех сил, но в итоге все немного разочарованы
Эрик – мастер сравнений
Экс-футболист "красных дьяволов" Эрик Кантона прокомментировал выступления английской команды. Француз недоволен уровнем игры "МЮ", но верит в лучшее.
"Манчестер Юнайтед" занимает особенное место в моем сердце. Но смотреть за тем, как команда играет сейчас... Это словно секс в старости. Ты стараешься изо всех сил, но в результате все немного разочарованы. Они вернутся, потому что мы говорим о самом большом клубе в мире. Кстати, когда я говорю о занятии любовью в старости, я имею в виду не себя. Это просто метафора, потому что я… (смеется и кивает).
And rounding off The King's review of 2019... What does Eric Cantona think about the modern day Manchester United? ???? ???? #MUFC #PL #TheKings2019 pic.twitter.com/5tvjQTMBUF— OTRO (@OTRO) December 24, 2019
В 18 туре АПЛ "МЮ" уступил "Уотфорду" (0:2). В турнирной таблице АПЛ "красные дьяволы" занимают восьмое место (25 зачетных пунктов).
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