Кантона: Матчи МЮ – это словно секс в старости. Стараешься изо всех сил, но в итоге все немного разочарованы

Экс-футболист "красных дьяволов" Эрик Кантона прокомментировал выступления английской команды. Француз недоволен уровнем игры "МЮ", но верит в лучшее.

"Манчестер Юнайтед" занимает особенное место в моем сердце. Но смотреть за тем, как команда играет сейчас... Это словно секс в старости. Ты стараешься изо всех сил, но в результате все немного разочарованы. Они вернутся, потому что мы говорим о самом большом клубе в мире. Кстати, когда я говорю о занятии любовью в старости, я имею в виду не себя. Это просто метафора, потому что я… (смеется и кивает).