  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кантона: Матчи МЮ – это словно секс в старости. Стараешься изо всех сил, но в итоге все немного разочарованы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кантона: Матчи МЮ – это словно секс в старости. Стараешься изо всех сил, но в итоге все немного разочарованы

Англия
(1 голосов)

Эрик – мастер сравнений

Кантона: Матчи МЮ – это словно секс в старости. Стараешься изо всех сил, но в итоге все немного разочарованы
Новина українською

Экс-футболист "красных дьяволов" Эрик Кантона прокомментировал выступления английской команды. Француз недоволен уровнем игры "МЮ", но верит в лучшее.

Читайте также"Скажи нет ЕВРО". Баскские националисты вывесили постеры с Кантона – на них он бьет Рамоса

"Манчестер Юнайтед" занимает особенное место в моем сердце. Но смотреть за тем, как команда играет сейчас... Это словно секс в старости. Ты стараешься изо всех сил, но в результате все немного разочарованы. Они вернутся, потому что мы говорим о самом большом клубе в мире. Кстати, когда я говорю о занятии любовью в старости, я имею в виду не себя. Это просто метафора, потому что я… (смеется и кивает).

В 18 туре АПЛ "МЮ" уступил "Уотфорду" (0:2). В турнирной таблице АПЛ "красные дьяволы" занимают восьмое место (25 зачетных пунктов).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эрик Кантона Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...