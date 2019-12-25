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Кулибали может подписать контракт с Арсеналом
Сенегалец может сменить клубную прописку
Защитником "Наполи" Калиду Кулибали интересуется лондонский "Арсенал", утверждает Daily Star со ссылкой на подкаст Transfer Window.
Главный тренер "канониров" Микель Артета планирует усилить линию защиты уже в зимнее трансферное окно. На сенегальца также претендуют "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед".
В текущем сезоне Кулибали провел 20 матчей за "Наполи" и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 75 миллионов евро.
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