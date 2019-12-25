Кулибали может подписать контракт с Арсеналом

Защитником "Наполи" Калиду Кулибали интересуется лондонский "Арсенал", утверждает Daily Star со ссылкой на подкаст Transfer Window.

Главный тренер "канониров" Микель Артета планирует усилить линию защиты уже в зимнее трансферное окно. На сенегальца также претендуют "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Кулибали провел 20 матчей за "Наполи" и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 75 миллионов евро.