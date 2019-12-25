Жезус: Агуэро уже не так молод — пришло моё время

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус готов стать главным форвардом своей команды.

"Когда я только перебрался в "Сити", то много играл. Но именно для этого я приехал сюда. Уже следующий сезон выдался значительно тяжелее — Агуэро играл значительно больше меня.

Я знаю, что Серхио — это легенда клуба, его лучший бомбардир, да и просто отличный парень. Я отлично к нему отношусь и понимаю, что он может забить гол в любом матче из-за своего опыта и игровых качеств. В то же время я понимаю, что он уже не так молод, как я. Думаю, сейчас пришло моё время", — цитирует бразильца BT Sport.

В текущем сезоне на счету 22-летнего Жезуса 23 матча в составе "Манчестер Сити", в которых он отметился 11 забитыми мячами и 4 ассистами.

31-летний Агуэро провёл за "Сити" 17 матчей, забив 13 мячей и отдав 2 результативные передачи. Последние семь матчей своей команды аргентинец пропустил из-за травмы.