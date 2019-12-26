Лестер - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ

"Ливерпуль" должен проверить на прочность своего главного преследователя, который в двух последних матчах набрал всего одно очко и заметно отстал от лидера. Более того, "Лестер" в 19-м туре может потерять вторую позицию и еще дальше отпустить "красных". Матчи в боксинг-дей уникальное и, наверное, самое сложное испытание для многих команд АПЛ, тем более, для тех, которые борются за призовые места и непосредственно за чемпионство. Для команды Клоппа важно пройти это испытание достойно и с наименьшими потерями, подтвердив свои чемпионские амбиции.

АПЛ. 19-й тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Лестер 22:00 Ливерпуль

Текстовую онлайн трансляцию матча читайте на UA-Футбол >>

Телетрансляция на канале Setanta

***

Десять очков отделяют "Лестер" от первого места, плюс у "Ливерпуля" еще игра в запасе. В прошлом туре "Ман Сити" разобрался с "лисами" 3:1, а команда Роджерса показала, что еще не может на равных конкурировать с двумя главными фаворитами этого сезона в Премьер-лиге. Однако "Лестер" очень умело умеет пользоваться ошибками любого соперника, и если "Ман Сити" почти не ошибался в недавней встрече, то не факт, что мерсисайдцы будут играть без огрехов.

"Ливерпуль" пропускал 18-й тур АПЛ, на прошлых выходных команда Клоппа пополнила свою коллекцию трофеев очередным призом – победа в Клубном кубке мира ФИФА. "Фламенго" было обыграно в дополнительное время 1:0. Очевидный моральный подъем у "красных", но может быть проблема с физической формой, долгий перелет в Катар и два непростых матча в клубном ЧМ, наверняка скажутся на состоянии мерсисайдцев.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 1000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

В октябре этого года "Лестер" и "Ливерпуль" встречались последний раз, мерсисайдцы смогли обыграть "лис" 2:1, хотя тот матч оставил много вопросов. А в январе этого года (в сезоне 2018/19) "красные" не смогли добыть победу в матче с "Лестером" (1:1). Как потом оказалось, та ничья стала одной из решающих потерь для команды Клоппа.

Отметим, что две команды с самыми надежными линиями обороны встречаются между собой. "Лестер" и "Ливерпуль" пропустили в этом чемпионате всего по 14 мячей. Но если "красные" все же стали действовать более внимательно в своей штрафной (один мяч в трех встречах), то "лисы" неизменно пропускают в трех последних матчах.

СТАТИСТИКА

Всего сыгранно 112 матчей;

39 побед Лестера, 25 ничьих, 48 побед Ливерпуля;

Общий счет – 144:176

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У хозяев точно не сыграет Джеймс, а также под вопросом участие в игре Барнса, у которого повреждение лодыжки. А вот у гостей лазарет переполнен – Окслейд-Чемберлен, Фабиньо, Клайн, Ловрен, Матип и Брюстер травмированы. При этом и глубина запаса у "Ливерпуля" больше, так что заменить травмированных Клопп имеет возможности.

Ливерпуль: Алисон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомез, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Шакири, Ориги, Мане, Салах.

Лестер Сити: Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Тилеманс, Мэддисон, Олбрайтон, Грэй, Рикарду Перейра, Ндиди, Чилуэлл, Варди.

ПРОГНОЗ

Хоть "Лестер" и не фаворит встречи, но есть такое предчувствие, что "Ливерпуль" не выиграет на "Кинг Пауэр Стэдиум". Команда Роджерса на своем поле умеет навязать свою игру, сковать соперника по рукам и ногам. Конечно, больше атаковать и комбинировать будут гости, но принесет ли это успех? Хозяева имеют шанс выстоять. Прогноз: ничья 1:1.