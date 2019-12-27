Сборная мира-2019. Версия UA-Футбол. Левый нападающий

30 побед, пять ничьих и одно поражение в 36-ти матчах лиги в 2019-ом году, в том числе и 17 побед и ничья без поражений - в сезоне 2019/20. Лучшее начало сезона и рекордная серия без поражений в истории клуба. Третий сезонный результат в истории лиги - 97 очков. Победа в Лиге Чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном Чемпионате Мира. И в этом феноменальном походе "Ливерпуля" роль Садио Мане весьма велика. Причем ни 30-ю голами и 13-ю ассистами в 2019-ом году, ни двумя титулами игрока месяца в АПЛ и титулом лучшего бомбардира лиги полностью не объяснить его важность для команды. И для сборной, финалиста Кубка Африки-2019.

Игрок для Клоппа

Пожалуй, именно Садио наиболее близок к эталону игрока нынешнего "Ливерпуля". Даже более, чем капитаны команды, уроженец города Александер-Арнольд, столпы обороны. Он пытается обойти соперника на дриблинге гораздо реже, чем Мохамед Салах и расстается с мячом быстрее, чем египтянин. Хотя при этом отнюдь не боится идти в обыгрыш. Опережает Мо и Роберто Фирмино и по пасам под удары, и по голам и ассистам, хотя бьет по воротам почти в полтора раза реже, чем первый. Зарабатывает в два раза больше фолов, чем двое других. Да еще и в разы чаще отбирает и перехватывает мяч, чем они.

Все эти данные призваны не преуменьшить достижения других членов великолепной тройки. А просто подчеркнуть эталонность Мане. Именно он наиболее соответствует футбольной философии Юргена Клоппа - тотального прессинга и стремительного бега. Его выносливость и физическая мощь при росте всего 174 сантиметра поражают. Он отбирает либо перехватывает, бежит вперед, проходя соперников благодаря великолепным скорости и технике. При этом отлично видит поле и вовремя пасует. И мощно и точно пробивает по воротам. Идеальный игрок для Клоппа.

Поэтому не случайно и справедливо, что именно в году, когда "Ливерпуль" Юргена достиг своего пика, наиболее ярко из полузащитников и игроков атаки выглядел именно сенегалец. Мануэль Нойер до сих пор ищет его и мяч после серии финтов, разворота и подсечки в Мюнхене в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Голкипер "Уотфорда" - после удара пяткой из центра штрафной. Его прорыв принес пенальти уже на второй минуте финала ЛЧ. Он раздавил "Эвертон" (5:2) голом и двумя ассистами. При этом Садио - лидер в Топ-6 лиги по запоротым супермоментам. То есть, мог забить в 2019-ом году гораздо больше.

Особо отметим девять голов головой - больше, чем за всю предыдущую карьеру. И голы в важнейших матчах. Дубль в ворота "Челси" в Суперкубке УЕФА, ассист в финале Клубного Чемпионата Мира. Дубль в ворота "Баварии". Гол и ассист в матчах против "Зальцбурга", решивших весьма сложный вопрос выхода из группы Лиги Чемпионов. Гол, заработанный пенальти и ассист в двух матчах против ныне второй команды лиги - "Лестера". Гол, обеспечивший победу над "Манчестер Сити" в ноябре. Совместно лучший бомбардир лиги сезона 2018/19 (22 гола) и "чистый" лучший по голам не с пенальти брал не только количеством.

Герой рабочего класса

И в плане личности, характера, истории жизни Садио отлично подходит Ливерпулю и "Ливерпулю". Он - простой скромный рабочий парень из глухой провинции, пробившийся наверх благодаря тяжёлой работе. Working class hero, герой рабочего класса. Уроженец Бамбали, глухой деревушки в семи часах езды по плохим дорогам от Дакара, в детстве после школы работал в поле (не футбольном) и профессионально футболом не занимался. Просто негде было. А в 15-летнем возрасте сбежал в столичную академию вопреки воле семьи, видевшей в нем фермера.

И далее он двигался поступательно. Сложности адаптации и тяжёлая работа во французском "Метце" (журналист The Athletic Оливер Кей, переговоривший с родными игрока в Бамбали, писал, что он не знал, куда себя подеть после тренировок, потому продолжал тренироваться самостоятельно). Уход оттуда в "Зальцбург" за четыре миллиона евро вопреки своему желанию (Садио даже плакал). Успех в Австрии и переход в "Саутгемптон" за 15 миллионов. Успех и там и переход в "Ливерпуль" за 40. А ныне - четвёртое место в мире по стоимости на Transfermarkt (150 миллионов), вместе с Салахом и после лишь Мбаппе, Стерлинга и Неймара.

Причем слава нисколько не изменила его. Он не забыл свои корни и старается помогать месту, где родился. Он помог достроить школу в Бамбали и помогает достроить больницу. Построил огромный дом для своей семьи на сорок человек. Каждый год на Рамадан каждый из 26-ти тысяч местных жителей получает от него 70 евро в подарок. А перед своим первым финалом Лиги Чемпионов в Киеве против "Реала" он послал в Бамбали 350 футболок "Ливерпуля". "Он очень щедр и очень сентиментален", - рассказывал Кею дядя Садио Ибрагим. "Даже слишком. Помогать людям - в его крови".

Максимальный профи

Но не подумайте, Мане - не просто богатенький Буратино, иногда бросающий с барского плеча пару тысяч или даже миллион. Он остается трудолюбивейшим и скромнейшим человеком, каких и не найдёшь в футболе на таком уровне. Он извинялся перед "Зальцбургом" за победу над ним. Помогал разносчику воды в сборной носить ее. Помогает другу в уборке ливерпульской мечети. И живёт очень скромно. А его мимишная просьба у проходящего мимо игрока "Уотфорда" Троя Дини "позаботиться о моем мальчике", то есть Исмаиле Сарре, стала сенсацией Интернета.

"Зачем мне десять Феррари, 20 часов с бриллиантами и два самолёта? Чем это поможет мне или миру? В детстве я часто был голоден, работал в поле, играл в футбол босиком. И сейчас я просто хочу помочь таким же людям. Моим людям. Это лучшее, что можно сделать в жизни".

Таков он и в футболе. "Я люблю слушать, смотреть и учиться. И постоянно работаю. Мне не нравится, когда я не могу помочь партнёрам по команде и когда не сделал все для победы. Кроме того, я вырос. Ранее я слишком увлекался дриблингом. Но ныне не делаю бесполезные вещи. Давление? Я не знаю такого слова. Ведь для меня футбол - работа и удовольствие одновременно".

Неудивительно, что Садио стал одним из столпов созданного в "Ливерпуле" коллектива. "Клопп - замечательный человек, он очень близок к игрокам, вселяет в них страсть. А мое взаимопонимание с Салахом и Фирмино инстинктивно. С ними все кажется легким. Потому я везунчик. Это уникальный клуб, одна семья. Мы все делаем вместе. И в этом наша сила. Усталость? Она существует только в мозгу. Когда ты правильно восстанавливаешься - нет проблем. Я тяжело тренируюсь даже когда травмирован, веду спортивный образ жизни, питаюсь под руководством личного повара. Я стараюсь быть максимальным профессионалом".

Партнёр по команде Эндрю Робертсон называет 2019-й год "годом Мане". Димитар Бербатов считает его игроком сезона в АПЛ на этот момент. Эден Азар заявляет, что, если бы он выиграл Кубок Африки - никаких дебатов о том, кто заслужил Золотой Мяч, не было бы. Сам Лионель Месси поставил именно его на первое место в голосовании на лучшего игрока года ФИФА. В итоге в гонке за ЗМ Садио пришёл лишь четвертым. А за Кубком Африки - вторым, оставшись и вторым бомбардиром турнира. Но и этот финал, первый для Сенегала со времен легендарной сборной начала тысячелетия - прорыв. А в клубе Мане феноменален. 2019-й год - действительно его.

Фото - Getty Images, Goal.com