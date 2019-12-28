  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп: Сезон без поражений? Это невозможно
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп: Сезон без поражений? Это невозможно

Англия
(1 голосов)

"Красные" в последний раз проигрывали в АПЛ в январе

Клопп: Сезон без поражений? Это невозможно
Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его команде не удастся пройти весь сезон Премьер-Лиги без поражений.

В этом сезоне "красные" потеряли только два очка в Премьер-Лиге. Последний раз подопечные Клоппа проигрывали в чемпионате еще в начале января. Беспроигрышная серия "Ливерпуля" в Премьер-Лиге насчитывает уже 35 матчей — на 14 матчей меньше достижения "Непобедимых" "Арсенала".

"49 матчей без поражений? Это громадное достижение. Я достаточно давно в этой профессии, и если вы спросите меня, возможно ли это, я скажу, что нет.

Помню, в Дортмунде у нас была серия из 28 матчей, и это ощущалось как абсолютно исключительное достижение — но только когда оглядываешься назад, потому что в процессе все по-другому.

Я очень оптимистичный человек, но не перед футбольным матчем. Я знаю, что мы можем выиграть его, но в своей жизни я никогда не думал, что мы непременно выиграем его. Это порой делает жизнь некомфортной.

Я забываю обо всех этих числах. Если вы назовете мне их после следующей игры, я вновь буду удивлен", — цитирует Клоппа Goal.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...