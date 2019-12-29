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Ван Дейк: 2019 год был хорошим для Ливерпуля, и надеюсь следующий будет ещё лучше

Англия
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Голландец прокомментировал победу над "волками"

Ван Дейк: 2019 год был хорошим для Ливерпуля, и надеюсь следующий будет ещё лучше
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Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился мыслями после победы над "Вулверхэмптоном" в рамках 20-го тура АПЛ.

"Вулверхэмптон" – отличная команда, играющая в хороший футбол. Стоит отдать им должное, потому что это был сложный матч.

Мы хотим продолжать делать то, что мы делаем, и тогда будет видно, к чему это приведет. Мы чувствуем, что можем стать еще сильнее, но и жаловаться на наше текущее положение нельзя.

2019 год был многообещающим, и, надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе и насладиться происходящим", – поделился Вирджил ван Дейк.

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В статье: Вулверхэмптон АПЛ Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Источник:
BBC
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