Ван Дейк: 2019 год был хорошим для Ливерпуля, и надеюсь следующий будет ещё лучше

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился мыслями после победы над "Вулверхэмптоном" в рамках 20-го тура АПЛ.

"Вулверхэмптон" – отличная команда, играющая в хороший футбол. Стоит отдать им должное, потому что это был сложный матч.

Мы хотим продолжать делать то, что мы делаем, и тогда будет видно, к чему это приведет. Мы чувствуем, что можем стать еще сильнее, но и жаловаться на наше текущее положение нельзя.

2019 год был многообещающим, и, надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе и насладиться происходящим", – поделился Вирджил ван Дейк.