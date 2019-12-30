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Барселона рассматривает Анри на замену Вальверде
Француз поддерживает хорошие отношение со многими игроками в клубе
Главный тренер "Монреаль Импэкт" Тьерри Анри может возглавить "Барселону". Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, каталонский клуб рассматривает возможных кандидатов на замену наставнику команды Эрнесто Вальверде. Анри очень ценится в клубе и может в будущем стать главным тренером.
Напомним, что Тьерри Анри возглавил "Монреаль Импэкт" 14 ноября. 42-летний специалист пришёл в американскую команду после своего тренерского дебюта в "Монако", где из-за конфликта с рядом игроков был временно отстранён от обязанностей главного тренера команды, а на следующий день уволен.