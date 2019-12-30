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Барселона рассматривает Анри на замену Вальверде

Англия
(1 голосов)

Француз поддерживает хорошие отношение со многими игроками в клубе

Барселона рассматривает Анри на замену Вальверде
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Главный тренер "Монреаль Импэкт" Тьерри Анри может возглавить "Барселону". Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб рассматривает возможных кандидатов на замену наставнику команды Эрнесто Вальверде. Анри очень ценится в клубе и может в будущем стать главным тренером.

Напомним, что Тьерри Анри возглавил "Монреаль Импэкт" 14 ноября. 42-летний специалист пришёл в американскую команду после своего тренерского дебюта в "Монако", где из-за конфликта с рядом игроков был временно отстранён от обязанностей главного тренера команды, а на следующий день уволен.

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В статье: Эрнесто Вальверде Тьерри Анри Барселона Монреаль Импакт (Канада)
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Комментарии (11)
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Spokoyno (Киев)
30.12.2019 в 16:24
ТО Є ЖАХ? Чи звичайна КАЧКА? Сумніваюсь, щоб керівництво Барселони зважаючи на не дуже вдалий вибір, проте дійсно професіонального тренера ЕВ, обирала коуча серед "любителів".
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.12.2019 в 15:48
Барселона абсолютно не рассматривает Анри, в качестве сменщика Вальверде. Среди болельщиков Барсы было голосование на прошлой неделе. На первом месте Клопп - 33,6 %, второй - Куман - 31,9, третий - Роберт Мартинес - 17,2%.
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+2
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.12.2019 в 15:57
Ну да, Клопп послушает авторитетное мнение нашего зомбированного друга и примкнувшим к нему сосиас и покинет финансово стабильный и всепобеждающий Ливер и самую сильную лигу в мире ради команды, которая себя уже запартачила в финансовых вопросах и выставила себя гадким утёнком в Старом свете. А Куман да. Пусть идет. Очередной легенда-игрок и тренер так себе. Доказано даже Эверотоном. Его удел- сборные, что тоже неплохо.
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+1
-2
Сливная яма (Мадрид )
30.12.2019 в 16:12
Твой удел колёса глотать убогий
+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.12.2019 в 16:19
Учитывая тот факт, что все здесь знают, что в футболе ты не разбираешься, твой глупый комментарий пролетел мимо кассы. Потому что, твой комментарий без мысли, без правды, без логики, но с претензией на компетентность. Я не знаю, про какое авторитетное мнение твоего зомбированного друга ты говоришь, возможно этот твой друг по несчастью из Костопиля, но я точно знаю, что ты не внимательно читаешь.Твоя импульсивность смешит здесь всех...Ну, например...Я пишу, что "СРЕДИ БОЛЕЛЬЩИКОВ БАРСЕЛОНЫ БЫЛО ГОЛОСОВАНИЕ"... ты, взяв за основу ЭТУ ФРАЗУ, лепишь ее своему зомбированному другу (опять же, не знаю, кого имеешь в виду). что Клопп послушает авторитетное мнение друга... Скажи, что с тобой?
+1
-2
Сливная яма (Мадрид )
30.12.2019 в 16:37
Так я же написал кто он. Пе де раст наркоман он и такой же обдолбленый рагуль подтявкивает ему. Лесбиянки наверное
0
-1
Algrab (Костопiль)
30.12.2019 в 16:14
Дзюркю їм від бублика,а не Клоппа:)
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+1
-2
Сливная яма (Мадрид )
30.12.2019 в 16:42
Что наркоман анестезиолог дзюркает тебя в бублик, а ты тащишся рагуль
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.12.2019 в 15:26
Давайте! Анри как тренер себя здорово проявил! Заслужил на повышение в ФКБ)))
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+2
-2
ivst (kharkov)
30.12.2019 в 15:34
"Здорово проявил" - это вылетел из "Монако" (где он тоже со многими дружил) через два месяца
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+3
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.12.2019 в 15:38
Ну так об этом и речь)))
+2
-2

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