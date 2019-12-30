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Ливерпуль интересуется защитником Витесса

Англия
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Ливерпуль интересуется защитником Витесса
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Защитник "Витесса" Макс Кларк привлек внимание Ливерпуля.

По информации Mirror, мерсисайдцы впечатлены статистикой игрока в нынешнем сезоне, и в настоящий момент они наблюдают за его развитием. За прогрессом Макса также следят скауты других клубов английской Премьер-лиги.

Кларк является воспитанником "Халл Сити", цвета которого защищал с 2014 по 2018 год, в этот период дважды уходя в аренду в "Кембридж Юнайтед". В 2018 году защитник перебрался в "Витесс".

В нынешнем сезоне Кларк принял участие в 17 матчах нидерландской Эредивизии, в которых записал на свой счёт 1 гол.

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В статье: Ливерпуль Витесс Халл Сити Макс Кларк
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