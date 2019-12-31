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Челси может подписать форварда Лиона

Англия
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Мусса Дембеле, скорее всего, вернется в АПЛ

Челси может подписать форварда Лиона
Новина українською

Лондонский "Челси" может приобрести нападающего "Лиона" Муссу Дембеле. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, английский клуб рассматривает вариант с трансфером француза наравне с возможной покупкой форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера. Наставник лондонской команды Фрэнк Лэмпард видит в нём схожесть с бывшим форвардом "Челси" Дидье Дрогба.

Мусса Дембеле принял участие в 18 матчах чемпионата Франции в этом сезоне. Французский нападающий забил 10 голов в Лиге 1.

"Челси" располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии в этом сезоне. У подопечных Фрэнка Лэмпарда в активе 35 очков в 20 турах. Следующий матч команда проведёт с "Брайтон энд Хоув Альбион" в гостях.

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В статье: Мусса Дембеле Челси (Лондон) Олимпик (Лион)
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