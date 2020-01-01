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Официально: Руни стал игроком Дерби Каунти

Англия
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Официально: Руни стал игроком Дерби Каунти
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34-летний Уэйн Руни официально стал игроком "Дерби Каунти".

Футболист подписал 18-месячный контракт, до лета 2021 года с возможностью продления ещё на один сезон (до лета 2022-го года).

Руни был зарегистрирован в качестве игрока и получил сегодня игровой номер 32. Он может дебютировать в домашней игре "Дерби" против "Барнсли" в Чемпионшипе, в четверг, 2-го января.

Напомним, что ранее Руни вошёл в тренерский штаб "Дерби Каунти". Уэйн тренируется с командой с ноября.

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В статье: Уэйн Руни Дерби Каунти
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