Официально: Руни стал игроком Дерби Каунти

34-летний Уэйн Руни официально стал игроком "Дерби Каунти".

Футболист подписал 18-месячный контракт, до лета 2021 года с возможностью продления ещё на один сезон (до лета 2022-го года).

Руни был зарегистрирован в качестве игрока и получил сегодня игровой номер 32. Он может дебютировать в домашней игре "Дерби" против "Барнсли" в Чемпионшипе, в четверг, 2-го января.

Напомним, что ранее Руни вошёл в тренерский штаб "Дерби Каунти". Уэйн тренируется с командой с ноября.