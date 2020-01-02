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Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Где 02.01.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Энфилде

Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Продолжит ли "Ливерпуль" в новом году свою впечатляющую серию без поражений? Пока чемпионат 2019/20 для мерсисайдцев складывается великолепно, команду Клоппа не остановить – лишь одна потеря очков в октябре прошлого года ничья с "Манчестер Юнайтед" (1:1). Сможет ли еще один "Юнайтед", в этот раз из Шеффилда, доставить проблемы лидеру?

Подробнее о матче Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед читайте в отдельном материале.

АПЛ. 21-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Ливерпуль 22:00 Шеффилд

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка >>

Телетрансляция на канале Setanta

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В статье: Ливерпуль Шеффилд Юнайтед
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