Анчелотти нужен полузащитник Ювентуса, однако борьбу за игрока также ведет Арсенал

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабио может сменить команду в январе. В его трансфере очень заинтересован Карло Анчелотти, который недавно возглавил "Эвертон".

По данным Сalciomercato, он уже провел встречу с руководством и назвал данный трансфер приоритетным. Итальянец хочет укрепить линию полузащиты.

"Ириски" намерены арендовать игрока, прописав сумму выкупа. Также англичане будут выплачивать зарплату французу (3,5 миллиона евро за полгода).

Ранее сообщалось, что игрока хочет приборести "Арсенал".