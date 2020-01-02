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Анчелотти нужен полузащитник Ювентуса, однако борьбу за игрока также ведет Арсенал

Англия
(1 голосов)

Трансферное окно в самом разгаре

Анчелотти нужен полузащитник Ювентуса, однако борьбу за игрока также ведет Арсенал
UA-Футбол
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Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабио может сменить команду в январе. В его трансфере очень заинтересован Карло Анчелотти, который недавно возглавил "Эвертон".

По данным Сalciomercato, он уже провел встречу с руководством и назвал данный трансфер приоритетным. Итальянец хочет укрепить линию полузащиты.

"Ириски" намерены арендовать игрока, прописав сумму выкупа. Также англичане будут выплачивать зарплату французу (3,5 миллиона евро за полгода).

Ранее сообщалось, что игрока хочет приборести "Арсенал".

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В статье: Карло Анчелотти Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Адриен Рабио
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Комментарии (1)
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Zidane5 (Одесса)
02.01.2020 в 21:14
Мама не даст добро на это
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