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Оле-Гуннар Сульшер: Переигровка матча меня радует больше, чем вылет

Англия
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Наставник "красных дьяволов" поделился мыслями после ничьи с "волками"

Оле-Гуннар Сульшер: Переигровка матча меня радует больше, чем вылет
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал нулевую ничью с "Вулверхэмптоном" в рамках 3-го круга Кубка Англии.

"Переигровка меня радует больше, чем вылет. Здесь сложно выступать.

У них были моменты. Несколько великолепных сэйвов от Серхио Ромеро – он нас никогда не подводил и провел уже много сухих матчей. Он невероятный человек и профессионал.

Он оказывает давление на Давида Де Хеа, и это как раз то, что нужно. Мы хотим, чтобы у нас играли лучшие игроки мира.

Я очень люблю Кубок Англии. Справедливо, что оба клуба продолжают борьбу", – поделился Сульшер.

"МЮ" и "волки" переиграют этот матч на "Олд Траффорд".

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В статье: Вулверхэмптон Кубок Англии Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC
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