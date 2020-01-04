Оле-Гуннар Сульшер: Переигровка матча меня радует больше, чем вылет

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал нулевую ничью с "Вулверхэмптоном" в рамках 3-го круга Кубка Англии.

"Переигровка меня радует больше, чем вылет. Здесь сложно выступать.

У них были моменты. Несколько великолепных сэйвов от Серхио Ромеро – он нас никогда не подводил и провел уже много сухих матчей. Он невероятный человек и профессионал.

Он оказывает давление на Давида Де Хеа, и это как раз то, что нужно. Мы хотим, чтобы у нас играли лучшие игроки мира.

Я очень люблю Кубок Англии. Справедливо, что оба клуба продолжают борьбу", – поделился Сульшер.