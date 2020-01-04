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Оле-Гуннар Сульшер: Переигровка матча меня радует больше, чем вылет
Наставник "красных дьяволов" поделился мыслями после ничьи с "волками"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал нулевую ничью с "Вулверхэмптоном" в рамках 3-го круга Кубка Англии.
"Переигровка меня радует больше, чем вылет. Здесь сложно выступать.
У них были моменты. Несколько великолепных сэйвов от Серхио Ромеро – он нас никогда не подводил и провел уже много сухих матчей. Он невероятный человек и профессионал.
Он оказывает давление на Давида Де Хеа, и это как раз то, что нужно. Мы хотим, чтобы у нас играли лучшие игроки мира.
Я очень люблю Кубок Англии. Справедливо, что оба клуба продолжают борьбу", – поделился Сульшер.
"МЮ" и "волки" переиграют этот матч на "Олд Траффорд".