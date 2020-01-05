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Ливерпуль - Эвертон. Прогноз на матч Кубка Англии
UA-Футбол делает прогноз на матч Кубка Англии, который состоится 5 января, начало встречи в 18:01
Всего месяц назад мерсисайдское дерби подарило настоящий футбольный праздник с семью забитыми голами и множеством зрелищных комбинаций. Четвертого декабря прошлого года "Ливерпуль" обыграл "Эвертон" 5:2. Но сейчас в кубковом противостоянии "ириски" вполне могут взять реванш – новый наставник в команде, Анчелотти способен воспользоваться огрехами "красных", их хоть и немного, но они есть.
Кубок Англии. 1/32 финала
Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)
Ливерпуль 18:01 Эвертон
В 2018-м году традиционно пятого января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Англии, в одном из них "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Эвертон" 2:1. Вообще для "ирисок" дерби с "красными" превратилось в настоящий кошмар, в 20 последних матчах все заканчивается либо победой "Ливерпуля" либо ничьей. Последний раз "Эвертон" праздновал успех во встречах с принципиальным соперником в октябре 2010-го (2:0).
Сейчас при Карло Анчелотти синяя ливерпульская команда показывает намного более зрелый футбол, добиваясь результатов. Две победы у "Эвертона" в чемпионате, а также неоднозначное поражение от "Ман Сити" (1:2), все же с действующим разозленным чемпионом "ирискам" еще рано тягаться.
- Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.
Форма "Ливерпуля" всем известна и очевидна – явный фаворит команда Клоппа во всех матчах этого сезона и не только во внутренних соревнованиях. После ничьи с "Наполи" в Лиге Чемпионов (1:1) в десяти последующих матчах "красные" побеждали. Но было одно поражение в Кубке лиги, когда пришлось пожертвовать турниром, ради выступлений в клубном Чемпионате мира. Есть вероятность, что ради передышки, возможности перевести дыхание в плотном календаре поединков и Кубком Англии могут пожертвовать мерсисайдцы. Прогноз: ничья 1:1.