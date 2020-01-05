Арсенал - Лидс. Прогноз на матч Кубка Англии

С 2012-го года не встречались "Арсенал" и "Лидс", тогда в третьем раунде Кубка Англии "канониры" добыли очень скромную победу 1:0. Было еще два матча в сезоне 2010/11, когда "белые" еще играли в Премьер-лиге – один поединок завершился победой столичной команды 3:1 (в гостях), а вот в Лондоне "Лидс Юнайтед" отстоял ничью 1:1, хотя она и не спасла их от вылета из элиты.

Кубок Англии. 1/32 финала

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Арсенал Лондон 21:56 Лидс Юнайтед

"Канониры" начали новый год с победы, довольно уверенно подопечные Артеты в чемпионате обыграли "Манчестер Юнайтед" 2:0. Это была первая виктория нового наставника команды, возможно, она добавит уверенности лондонцам. Все же просматривался определенный тренерский почерк и характер гранда, если "Арсенал" еще можно назвать грандом, сложно выходят "канониры" из кризиса, затянувшегося перманентного кризиса. Да и выходят ли?

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 1000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Лидс" начал новый год с ничьи, "Вест Бромвич" расписал с "белыми" мировую 1:1. В Чемпионшипе эти две команды делят первое место, лишь за счет лучшей разницы голов "Юнайтед" находится выше. Есть теория, что может лучше "Лидсу" пожертвовать Кубком, чтобы выполнить главную задачу сезона и вернуться в Премьер-лигу.

Букмекеры считают, что больше шансов на успех в 1/32 финала Кубка у хозяев, хотя "Арсенал" не явный фаворит, а ставки во всех конторах очень осторожные. "Лидс" известный боец, который однажды выигрывал старейший клубный турнир Европы (в 1972-м году). Однако стоит помнить, что "Арсенал" рекордсмен Кубка Англии, 13 раз "канониры" выигрывали этот турнир (последний раз в 2017-м году), больше, чем любая другая команда Туманного Альбиона. Прогноз: победа хозяев 3:1.