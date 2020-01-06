Кубок Англии. Лидс сопротивляется, но уступает Арсеналу

"Канониры" проявили сдержанность и осторожность, на классе добыв победу над "белыми". "Лидс" вполне мог рассчитывать на больше, но во многих эпизодах не хватило настойчивости гостям. Иногда опыта не хватало команде Бьелца, возможно, на своем поле за счет желания, "Лидс" отстоял бы более приемлемый результат.

Были периоды, когда игра шла на встречных курсах и сразу у гостей появлялись возможности забить. Выделялся у "белых" Эгзиян Алиоски, немного ему не хватило в моментах на 24-й и 35-й минутах. "Арсенал" действовал с позиции силы, порой казались лондонцы слишком надменными. За это могли пострадать. Важный (как оказалось решающий) гол забил Нельсон после скоростной атаки, защитники не смогли выбить мяч, и Райсс с двух метров переправил мяч в ворота.

И все же "Лидс" оставил очень неплохое впечатление, в первую очередь за счет агрессивности и желания рисковать. Гости не закрывались в обороне, а показывали наступательный, комбинационный футбол с акцентом на атаку. В Премьер-лиге такая команда не затерялась бы.

Пока "Арсенал" превосходит "Лидс", и заслуженно выходит в 1/16 финала Кубка Англии. Компания у "канониров" довольно впечатляющая - "Ливерпуль", "Ман Сити", "Лестер", "Челси", "Нортхэмптон", "Квинс Парк Рейнджерс", "Дерби Каунти", "Барнсли", "Вест Бромвич", "Шеффилд Юнайтед", "Бернли", "Бирмингем", "Миллуол", "Халл", "Брентфорд", "Шеффилд Уинсдей", "Оксфорд Юнайтед", "Норвич", "Саутгемптон", "Фулхэм", "Борнмут" и "Портсмут". В восьми парах будут сыграны переигровки (14-го и 15-го января)

При этом уже известно, что подопечные Артеты в 1/16 финала национального Кубка сыграют с "Борнмутом", встреча запланирована на 25-е января.

Кубок Англии. 1/32 финала

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Арсенал Лондон - Лидс Юнайтед 1:0

Голы: Нельсон 55

Арсенал: 26. Мартинес, 5. Папастатопулос, 16. Холдинг, 23. Луис, 31. Колашинац, 29. Гендузи, 34. Джака, 10. Озил (Уиллок 77), 9. Ляказетт, 19. Пепе (Сака 90), 24. Нельсон (Мартинелли 67).

Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг (Стивенс 79), 3. Дуглас, 10. Алиоски (Кошта 60), 28. Берарди, 53. Готтс (Даллас 60), 5. Уайт, 22. Харрисон, 23. Филлипс, 43. Клих, 9. Бамфорд.

Предупреждения: Колашинац 71 - Клих 66, Даллас 85