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Manchester Evening News: Лидер Лестера не ждет предложения МЮ в январе

Англия
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Речь о Мэддисоне

Manchester Evening News: Лидер Лестера не ждет предложения МЮ в январе
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Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон может перейти в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно, как сообщает Manchester Evening News. По информации источника, англичанин не планирует покидать коллектив Роджерса в январе и даже не ждет предложения "дьяволов" в этом месяце.

Тем не менее, переговоры о новом контракте с "лисами" далеки от завершения. Мэддисон не спешит продлевать трудовое соглашение с "Лестером" и хочет дождаться конца сезона, чтобы определиться со своим будущим.

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Таким образом, "МЮ" планирует сделать 23-летнего хавбека своей главной трансферной целью на предстоящее лето.

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В статье: Манчестер Юнайтед Лестер Сити Джеймс Мэддисон
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