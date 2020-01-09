Manchester Evening News: Лидер Лестера не ждет предложения МЮ в январе

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон может перейти в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно, как сообщает Manchester Evening News. По информации источника, англичанин не планирует покидать коллектив Роджерса в январе и даже не ждет предложения "дьяволов" в этом месяце.

Тем не менее, переговоры о новом контракте с "лисами" далеки от завершения. Мэддисон не спешит продлевать трудовое соглашение с "Лестером" и хочет дождаться конца сезона, чтобы определиться со своим будущим.

Читайте также Реальный конкурент для Ливерпуля и Манчестер Сити. Как Роджерс и Лестер вместе избавляются от ярлыков

Таким образом, "МЮ" планирует сделать 23-летнего хавбека своей главной трансферной целью на предстоящее лето.