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Пентек может заменить травмированного Кейна в Тоттенхэме

Англия
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Не забивной поляк вместо забивного англичанина

Пентек может заменить травмированного Кейна в Тоттенхэме
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Сегодня стало известно, что основной форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн вылетел на четыре месяца из-за травмы. Начались экстренные поиски его замены.

По данным Sky Sport Italia, The Guardian и Sportmediaset, основной кандидат на переезд в Лондон - Кшиштоф Пентек. "Милан" не против продать его зимой.

Текущий сезон поляк проводит на ужасном уровне - всего лишь четыре гола, из которых три с пенальти. Однако руководство "шпор" все равно готово заплатить 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что также "Тоттенхэм" хочет купить нового полузащитника.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Милан Гарри Кейн Кшиштоф Пентек
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