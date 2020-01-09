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Пентек может заменить травмированного Кейна в Тоттенхэме
Не забивной поляк вместо забивного англичанина
Сегодня стало известно, что основной форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн вылетел на четыре месяца из-за травмы. Начались экстренные поиски его замены.
По данным Sky Sport Italia, The Guardian и Sportmediaset, основной кандидат на переезд в Лондон - Кшиштоф Пентек. "Милан" не против продать его зимой.
Текущий сезон поляк проводит на ужасном уровне - всего лишь четыре гола, из которых три с пенальти. Однако руководство "шпор" все равно готово заплатить 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что также "Тоттенхэм" хочет купить нового полузащитника.