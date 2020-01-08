Тоттенхэм выйдет на трансферный рынок в поисках нового полузащитника

У Жозе Моуриньо сейчас большие проблемы. Большое количество игроков "Тоттенхэма" находится в лазарете, из-за чего клубу точно придется выходить на трансферный рынок.

По данным Sky Sports, главная цель - краткосрочная аренда центрального полузащитника. Однако конткретные имена пока что не называются.

Напомним, сегодня стало известно, что Сиссоко пропустит около трех месяцев. Также в лазарете давно находится Танги Ндомбеле, а из здоровых игроков опорной зоны остался лишь Гарри Уинкс.

Летом "шпоры" могли подписать ван де Бека, однако сейчас его может переманить "МЮ".