Сульшер настаивает на приобретении игрока Аякса

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения полузащитника "Аякса" Донни ван де Бека. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, вице-президент команды Эд Вудворд сообщил наставнику, что тот получит средства на укрепление состава в этом месяце. После поражения в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги от "Манчестер Сити" Сульшер признался, что во избежание ошибок предыдущих сезонов клубу необходимо приобрести игроков на определённые позиции, чтобы быть конкурентноспособными с лучшими командами чемпионата.

22-летний голландец, который был ключевой фигурой в составе "Аякса" в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, оценивается голландскими чемпионами в € 60 млн. Но потеря призовых из-за невыхода в плей-офф этого турнира может повлиять на решение клуба сохранить игрока.