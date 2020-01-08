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Сульшер настаивает на приобретении игрока Аякса
Красным нужно усиление команды
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения полузащитника "Аякса" Донни ван де Бека. Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, вице-президент команды Эд Вудворд сообщил наставнику, что тот получит средства на укрепление состава в этом месяце. После поражения в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги от "Манчестер Сити" Сульшер признался, что во избежание ошибок предыдущих сезонов клубу необходимо приобрести игроков на определённые позиции, чтобы быть конкурентноспособными с лучшими командами чемпионата.
22-летний голландец, который был ключевой фигурой в составе "Аякса" в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, оценивается голландскими чемпионами в € 60 млн. Но потеря призовых из-за невыхода в плей-офф этого турнира может повлиять на решение клуба сохранить игрока.