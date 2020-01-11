Лэмпард: Кристенсен не покинет Челси в январе

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард объявил, что защитник Андреас Кристенсен не покинет "Стэмфорд Бридж" в январе.

Ранее в этом месяце Кристенсена связывали с переходом в "Милан". В этом сезоне Премьер-Лиги Андреас сыграл только восемь матчей, причем последний — еще более месяца назад.

"Я могу сказать, что исключаю его уход. Мне нравится Андреас как игрок, он всегда мне нравился. Мне довелось тренироваться с ним и видеть, какой талант у нас есть на подход.

Я хочу, чтобы Андреас достиг как можно большего. Посмотрите на его рост, атлетизм и качество работы с мячом. Реальность такова, что у нас есть конкуренция в центре обороны. Я делаю выбор, исходя из того, что вижу, и обычно двое из них не бывают рады", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.