Андре Гомеш вскоре вернётся к тренировкам после перелома лодыжки

На следующей неделе полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш вернется на тренировочную базу клуба, чтобы приступить к индивидуальным занятиям.

Напомним, Гомеш получил перелом своей правой лодыжки в матче против "Тоттенхэма" в ноябре.