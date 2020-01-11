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Андре Гомеш вскоре вернётся к тренировкам после перелома лодыжки

Англия
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Португалец возобновит индивидуальные занятия

Андре Гомеш вскоре вернётся к тренировкам после перелома лодыжки
Новина українською

На следующей неделе полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш вернется на тренировочную базу клуба, чтобы приступить к индивидуальным занятиям.

Напомним, Гомеш получил перелом своей правой лодыжки в матче против "Тоттенхэма" в ноябре.

"Андре Гомеш вернется на следующей неделе, чтобы начать индивидуальные тренировки здесь. Это хорошая новость. Его восстановление проходит хорошо, проходит быстро, и я надеюсь, он как можно скорее приступит к тренировкам в общей группе, потому что он великолепный игрок", — цитирует главного тренера "ирисок" Карло Анчелотти Daily Mail.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Андре Гомеш
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