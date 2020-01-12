Астон Вилла - Манчестер Сити. Прогноз на матч АПЛ

Команда Гвардиолы в 22-м туре получила возможность вернуться на второе место в турнирной таблице. "Лестер" неожиданно уступил "Саутгемптону" и всего одно очко разделяет главных преследователей "Ливерпуля". Правда, о самом преследовании лидера чемпионской гонки можно рассуждать лишь условно – 17 очков преимущества у мерсисайдцев перед "Ман Сити". Дело чести пока еще действующего чемпиона хоть немного сократить это унизительное отставание.

АПЛ. 22-й тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Астон Вилла 18:30 Манчестер Сити

У бирмингемской команды в этом году полный набор результатов. В чемпионате у "Астон Виллы" в активе гостевая победа над "Бернли" (2:1), затем поражение от "Фулхэма" в Кубке Англии (1:2) и ничья с "Лестером" в полуфинале Кубка лиги (1:1). Очень непростая команда у Дина Смита, способная на сюрпризы, хотя и звезд с неба не хватает. Относительно недавно – первого декабря – "Астон Вилла" расписала мир с "Ман Юнайтед" (2:2).

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С "Ман Сити" бирмингемцы последний раз встречались в октябре 2019-го, тогда "горожане" без особых проблем разгромили дебютанта Премьер-лиги 3:0. Вообще для "Астон Виллы" манчестерская команда очень неудобный соперник – три последних свидания завершились разгромами для бирмингемцев с общим счетом 11:0.

Если "Астон Вилла" забьет "горожанам" - это уже будет успех. Впрочем, "Ман Сити" пропускает в трех последних матчах, даже скромный "Порт Вейл" в Кубке Англии смог забить команде Гвардиолы, которая испытывает определенные проблемы в обороне. В атаке, конечно, все в порядке у "Ман Сити" - в последних девяти матчах в среднем три мяча забивают манкунианцы. Прогноз: победа гостей 3:1.