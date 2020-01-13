Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каррагер: Ливерпуль не покупает суперзвезд, а создает их
Джейми все объяснил
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал о текущем состоянии команды Клоппа. Цитирует Карру Sky Sports.
"Дело не в том, что "Ливерпуль" просто покупает игроков с уникальными способностями, хоть остальные клубы и не могут их разглядеть. Робертсон пришел из "Халла", Вейналдум – из "Ньюкасла", Салах был в "Челси", Мане в "Саутгемптоне". "Ливерпуль" не просто идет в лучшие клубы и забирает топ-игроков".
"Можно приобретать футболистов, но важно то, как вы работаете с ними. Вы должны делать своего игрока лучше. "Ливерпуль" не покупает суперзвезд, он создает их".
2️⃣1️⃣ Games— Liverpool FC (@LFC) January 11, 2020
2️⃣0️⃣ Wins
Relentless Reds! ✊ pic.twitter.com/9jnE2a1yTU