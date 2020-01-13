Каррагер: Ливерпуль не покупает суперзвезд, а создает их

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал о текущем состоянии команды Клоппа. Цитирует Карру Sky Sports.

"Дело не в том, что "Ливерпуль" просто покупает игроков с уникальными способностями, хоть остальные клубы и не могут их разглядеть. Робертсон пришел из "Халла", Вейналдум – из "Ньюкасла", Салах был в "Челси", Мане в "Саутгемптоне". "Ливерпуль" не просто идет в лучшие клубы и забирает топ-игроков".