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Каррагер: Ливерпуль не покупает суперзвезд, а создает их

Англия
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Джейми все объяснил

Каррагер: Ливерпуль не покупает суперзвезд, а создает их
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Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал о текущем состоянии команды Клоппа. Цитирует Карру Sky Sports.

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"Дело не в том, что "Ливерпуль" просто покупает игроков с уникальными способностями, хоть остальные клубы и не могут их разглядеть. Робертсон пришел из "Халла", Вейналдум – из "Ньюкасла", Салах был в "Челси", Мане в "Саутгемптоне". "Ливерпуль" не просто идет в лучшие клубы и забирает топ-игроков".

"Можно приобретать футболистов, но важно то, как вы работаете с ними. Вы должны делать своего игрока лучше. "Ливерпуль" не покупает суперзвезд, он создает их".

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В статье: Юрген Клопп Джейми Каррагер Ливерпуль
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