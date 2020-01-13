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Жедсон Фернандеш в ближайшие сутки станет игроком Тоттенхэма

Англия
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Будет работать под руководством самого Моуриньо

Жедсон Фернандеш в ближайшие сутки станет игроком Тоттенхэма
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Лондонский "Тоттенхэм" сумел обогнать "Вест Хэм" в борьбе за игрока "Бенфики" Жедсона Фернандеша. Об этом сообщает Sky Sports.

По их данным, португальский полузащитник уже сегодня прошел медосмотр и в ближайшие сутки поставит свою подпись под контрактом. Официально об этом объявят завтра.

"Шпоры" арендуют футболиста на полтора сезона, после чего будут иметь возможность выкупить его за 56 миллионов фунтов. Другие детали сделки пока неизвестны.

Отметим, что в текущем сезоне Жедсон провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Тоттенхэм (Лондон) Жедсон Фернандеш
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