Манчестер Юнайтед и Челси вступили в борьбу за полузащитника Лилля

Полузащитник "Лилля" Бубакари Сумаре, скорее всего, продолжит карьеру в одном из клубов АПЛ, сообщает Sky Sports.

Как пишет источник, "Манчестер Юнайтед" и "Челси" продолжают вести переговоры по 20-летнему французу. Сообщается, что игрок примет решение только после матча "Лилля" с "ПСЖ", который состоится 26 января. Французский клуб намерен расстаться с игроком, вопрос состоит только в том, к какому клуб отправится полузащитник в этом месяце.

В нынешнем сезоне Бубакари Сумаре принял участие в 18 матчах чемпионата Франции и не отметился результативными действиями.