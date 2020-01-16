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Манчестер Юнайтед и Челси вступили в борьбу за полузащитника Лилля

Англия
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Сумаре может сменить клуб в конце месяца

Манчестер Юнайтед и Челси вступили в борьбу за полузащитника Лилля
Новина українською

Полузащитник "Лилля" Бубакари Сумаре, скорее всего, продолжит карьеру в одном из клубов АПЛ, сообщает Sky Sports.

Как пишет источник, "Манчестер Юнайтед" и "Челси" продолжают вести переговоры по 20-летнему французу. Сообщается, что игрок примет решение только после матча "Лилля" с "ПСЖ", который состоится 26 января. Французский клуб намерен расстаться с игроком, вопрос состоит только в том, к какому клуб отправится полузащитник в этом месяце.

В нынешнем сезоне Бубакари Сумаре принял участие в 18 матчах чемпионата Франции и не отметился результативными действиями.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Лилль (Франция) Лилль (Лилль) Лилль Бубакари Сумаре
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