Уотфорд - Тоттенхэм. Прогноз на матч АПЛ

В трех последних матчах чемпионата не может выиграть команда Моуриньо (одна ничья и два поражения), а вот "Уотфорд" одержал победы в трех своих последних поединках Премьер-лиги. Более того, "шмели" не проигрывают в пяти матчах к ряду. Подопечные Пирсона в конце прошлого года считались главными претендентами на вылет, но теперь ушли из зоны вылета и сохраняют хорошие шансы подняться в турнирной таблице ближе к экватору, а может и догнать "Тоттенхэм". На восьмом месте "шпоры" и всего восемь очков отделяют их от "шмелей".

АПЛ. 23-й тур

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Уотфорд 14:30 Тоттенхэм

"Хоспур" в чемпионате выигрывал последний раз еще в 2019-м году, когда справился с "Брайтоном" (2:1). Затем были неудачи - с "Норвичем" (2:2), "Саутгемптоном" (0:1) и "Ливерпулем" (0:1). Есть кадровые проблемы у лондонцев, чего только стоит травма Кейна, а также в организации много слабых мест у "Тоттенхэма". Статус фаворита в этой встрече у гостей под большим вопросом.

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В первом круге, когда встречались эти команды, победитель не был выявлен – 1:1. "Уотфорд" забил первым и до последних минут вел в счете, "шпоры" приложив невероятные усилия, отыгрались только на 86-й минуте – точный удар нанес Алли. А на поле "шмелей" последний визит "Тоттенхэма" в 2018-м году завершился поражением 1:2.

Если и сможет "Хотспур" увести три очка с "Викарэйдж Роуд", то победа будет очень сложной, а преимущество минимальным. "Уотфорд" вполне способен отстоять ничью и даже больше. Все же рискнем предположить, что на характере и на опыте подопечные Моуриньо добьются успеха. Прогноз: победа "Тоттенхэма" 2:1.