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Уотфорд - Тоттенхэм. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 18 января, начало встречи в 14:30
В трех последних матчах чемпионата не может выиграть команда Моуриньо (одна ничья и два поражения), а вот "Уотфорд" одержал победы в трех своих последних поединках Премьер-лиги. Более того, "шмели" не проигрывают в пяти матчах к ряду. Подопечные Пирсона в конце прошлого года считались главными претендентами на вылет, но теперь ушли из зоны вылета и сохраняют хорошие шансы подняться в турнирной таблице ближе к экватору, а может и догнать "Тоттенхэм". На восьмом месте "шпоры" и всего восемь очков отделяют их от "шмелей".
АПЛ. 23-й тур
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд)
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)
Уотфорд 14:30 Тоттенхэм
"Хоспур" в чемпионате выигрывал последний раз еще в 2019-м году, когда справился с "Брайтоном" (2:1). Затем были неудачи - с "Норвичем" (2:2), "Саутгемптоном" (0:1) и "Ливерпулем" (0:1). Есть кадровые проблемы у лондонцев, чего только стоит травма Кейна, а также в организации много слабых мест у "Тоттенхэма". Статус фаворита в этой встрече у гостей под большим вопросом.
В первом круге, когда встречались эти команды, победитель не был выявлен – 1:1. "Уотфорд" забил первым и до последних минут вел в счете, "шпоры" приложив невероятные усилия, отыгрались только на 86-й минуте – точный удар нанес Алли. А на поле "шмелей" последний визит "Тоттенхэма" в 2018-м году завершился поражением 1:2.
- Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.
Если и сможет "Хотспур" увести три очка с "Викарэйдж Роуд", то победа будет очень сложной, а преимущество минимальным. "Уотфорд" вполне способен отстоять ничью и даже больше. Все же рискнем предположить, что на характере и на опыте подопечные Моуриньо добьются успеха. Прогноз: победа "Тоттенхэма" 2:1.