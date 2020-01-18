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Гвардиола: Полностью уверен, что останусь в Сити на следующий сезон

Англия
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Наставник уверен в своём будущем

Гвардиола: Полностью уверен, что останусь в Сити на следующий сезон
Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал слухи о своём будущем.

"Я много раз говорил, что я на 100 процентов останусь, если только клуб не уволит меня. Уверен на 100 процентов, я останусь здесь на следующий сезон.

Я говорю это не потому, что мы выиграли два последних матча или играем лучше, чем в предыдущие месяцы. Я наслаждаюсь работой с этими игроками, и мне нравится это. Даже если все сложится плохо, и мы не попадем в Лигу Чемпионов, я не уйду.

Будучи тренером, у тебя бывают хорошие и плохие моменты. Ты не побеждаешь постоянно. Вопрос в том, что мы сможем сделать дальше и как мы можем прибавить", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Контракт Гвардиолы с "Манчестер Сити" истекает летом 2021 года.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия)
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