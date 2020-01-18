Ньюкасл - Челси 1:0. Сороки украли очки у аристократов

Соотношение опасных атак примерно 3 к 1 в пользу гостей, территориальное преимущество "Челси" почти в два раза больше, игровая доминация, но победу вырывают хозяева. "Ньюкасл" достойно оборонялся и выстоял, хотя и контратаки "сорок" заслуживают признания. Быстрые переходы из атаки в оборону и назад, принесли успех, а также отметим компактность и взаимоподстраховку подопечных Стива Брюса.

Хадсон-Одои, Виллиан, Абрахам и Канте могли открывать счет в противостоянии. Защита "сорок" сомотверженно отбивалась, несколько отменных сейвов совершил Дубравка, его вполне можно назвать главным героем встречи на "Сент-Джеймс Парк".

Были хорошие моменты у "Ньюкасла", Жоэлинтон попал в перекладину, Шелви хорошо пробивал, а также ближе к конце матча снова Жоэлинтон из убойной позиции не попал в цель. Вот, пожалуй, и все, что создали хозяева. Но организация игры, когда необходимо придержать мяч, заставить побегать "синих", позволяли "сорокам" чувствовать себя довольно уверенно.

В этой игре снова сработало старое правило - "не забиваешь ты - забивают тебе". Не умеют в "Челси", точнее не всегда умеют, воплощать преимущество в забитые мячи. "Ньюкасл" воспользовался этим, рискнул в конце, и Сен-Максимен сделал заброс в штрафную. Хейден отозвался на пас и протолкнул мяч в ворота обескураженных лондонцев. Отметим, что сразу шесть игроков в черно-белой полосатой форме находилось в штрафной гостей. То есть ни про какую игру от обороны не приходится говорить. А значит и победа хозяев вполне справедливая.

На турнирном положении "Челси" эта неудача никак не скажется, после 23-го тура точно сохранит команда Лэмпарда четвертое место. А "сороки" немного поправили свое положение и с 14-го места поднялись на 12-е. Очень симпатичная и перспективная команда у Пирсона, которой долго не везло (не могли они победить в пяти подряд матчах), теперь, скорее всего, черная полоса закончена.

АПЛ. 23-й тур

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Ньюкасл - Челси 1:0

Гол: Хейден 90+4

Ньюкасл: 1. Дубравка, 2. Кларк, 6. Лассель, 14. Хейден, 15. Виллемс (Ритчи 12), 17. Крафт (Ш. Лонгстафф 71), 18. Фернандес, 8. Шелви (М. Лонгстафф 85), 24. Альмирон, 9. Жоэлинтон, 10. Сент-Максимен.

Челси: 1. Аррисабалага, 2. Рюдигер, 4. Кристенсен, 24. Джеймс (Эмерсон 75), 28. Аспиликуэта, 5. Жоржиньо, 7. Канте, 19. Маунт (Баркли 68), 20. Хадсон-Одои, 10. Виллиан, 9. Абрахам (Батшуайи 80).

Предупреждения: Хейден 55 - Эмерсон 84