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Лэмпард: Мы не можем еще больше работать над завершением атак. Должен быть инстинкт убийцы

Англия
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Наставник "аристократов" прокомментировал поражение от "сорок"

Лэмпард: Мы не можем еще больше работать над завершением атак. Должен быть инстинкт убийцы
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мыслями после поражения от "Ньюкасла" в рамках 23-го тура АПЛ.

"Мы понимаем, что у нас есть проблемы в последней трети поля, мы забиваем недостаточно голов. Если не забиваешь, то всегда остаешься уязвим для неожиданного удара, и они смогли его нанести.

Мы не можем еще больше работать над завершением атак на тренировках. Должен быть инстинкт убийцы перед воротами соперника. Из того, что я говорю, совершенно ясно, что мы понимаем, где нам нужно укрепиться, но посмотрим. Жестокая реальность футбола в том, что если ты не забиваешь, то соперник остается в игре, и происходит что-то подобное. Таковы реалии футбола.

Мы владели мячом больше, чем соперник, в каждой игре этого сезона. Это признак того, что мы много работаем с мячом, но недостаточно забиваем. Если мы целимся выше, то мы должны обратить на это внимание", – рассказал Фрэнк Лэмпард.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ Ньюкасл (Англия)
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Источник:
BBC
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