Ливерпуль не знает поражений в АПЛ на Энфилде уже 1001 день

Сегодня в рамках 23-го тура АПЛ "Ливерпуль" уверенно на своем поле обыграл в "дерби всей Англии" "Манчестер Юнайтед" 2:0.

Таким образом "мерсисайдцы" не проигрывают на "Энфилде" в чемпионате Англии уже 1001 день (52 матча).

За это время подопечные Юргена Клоппа одержали 42 победы и 10 раз сыграли вничью на своем поле.

В текущей кампании "Ливерпуль" набрал 64 очка в 22-х турах и единолично занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от "Манчестер Сити" составляет 16 очков, также у "красных" есть ещё матч в запасе.