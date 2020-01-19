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Ливерпуль не знает поражений в АПЛ на Энфилде уже 1001 день

Англия
(1 голосов)

"Мерсисайдцы" показывают феноменальную серию на домашней арене

Ливерпуль не знает поражений в АПЛ на Энфилде уже 1001 день
Новина українською

Сегодня в рамках 23-го тура АПЛ "Ливерпуль" уверенно на своем поле обыграл в "дерби всей Англии" "Манчестер Юнайтед" 2:0.

Таким образом "мерсисайдцы" не проигрывают на "Энфилде" в чемпионате Англии уже 1001 день (52 матча).

За это время подопечные Юргена Клоппа одержали 42 победы и 10 раз сыграли вничью на своем поле.

В текущей кампании "Ливерпуль" набрал 64 очка в 22-х турах и единолично занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от "Манчестер Сити" составляет 16 очков, также у "красных" есть ещё матч в запасе.

Ливерпуль не знает поражений в АПЛ на Энфилде уже 1001 день - изображение 1

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В статье: Энфилд Роуд АПЛ Ливерпуль
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Источник:
Squawka
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
20.01.2020 в 00:37
Шахризада и 1001 день...
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