  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кубок Англии. Определился соперник Ман Юнайтед в 1/16 финала
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Англии. Определился соперник Ман Юнайтед в 1/16 финала

Англия
(1 голосов)

Из-за плотного графика игр ранее команды не могли провести повторную встречу

Кубок Англии. Определился соперник Ман Юнайтед в 1/16 финала
UA-Футбол
Новина українською

Последний, немного запоздалый матч 1/32 финала сыграли лишь в среду. Представитель АПЛ "Уотфорд" не смог пройти скромный "Транмер Роверс" из Первой лиги. Повторная дуэль соперников оказалась более осторожной, всего три забитых мяча, а ранее в Уотфорде команды расписали боевую ничью 3:3.

Следующим соперником "Транмер Роверс" в турнире станет не кто либо, а "Манчестер Юнайтед". Напомним, что уже 24 января сыграют первые матчи стадии 1/16 финала Кубка Англии. В этот раз старейший турнир Европы получается особо интригующим и непредсказуемым. Будем следить...

Кубок Англии. 1/32 финала. Переигровка

Стадион: Прентон (Биркенхед)

Транмер Роверс - Уотфорд 2:1 (доп. время)

Голы: Монте 36, Мулин 104 - Хиндс 68

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уотфорд Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...