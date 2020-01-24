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Кубок Англии. Определился соперник Ман Юнайтед в 1/16 финала
Из-за плотного графика игр ранее команды не могли провести повторную встречу
Последний, немного запоздалый матч 1/32 финала сыграли лишь в среду. Представитель АПЛ "Уотфорд" не смог пройти скромный "Транмер Роверс" из Первой лиги. Повторная дуэль соперников оказалась более осторожной, всего три забитых мяча, а ранее в Уотфорде команды расписали боевую ничью 3:3.
Следующим соперником "Транмер Роверс" в турнире станет не кто либо, а "Манчестер Юнайтед". Напомним, что уже 24 января сыграют первые матчи стадии 1/16 финала Кубка Англии. В этот раз старейший турнир Европы получается особо интригующим и непредсказуемым. Будем следить...
Кубок Англии. 1/32 финала. Переигровка
Стадион: Прентон (Биркенхед)
Транмер Роверс - Уотфорд 2:1 (доп. время)
Голы: Монте 36, Мулин 104 - Хиндс 68