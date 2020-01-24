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Вулверхэмптон - Ливерпуль 1: 2. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Вулверхэмптон - Ливерпуль, Чемпионат Англии, 23 января

Вулверхэмптон - Ливерпуль 1: 2. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча Вулверхэмптон - Ливерпуль, которые встречались в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги. Красные с помощью углового быстро открыли счет, однако в начале второго тайма волки смогли отыграться. Хозяевам удалось навязать борьбу непревзойденной команде Клоппа, но удержать хотя бы ничью волки не смогли - под конец игры Фирмино нанес решающий удар. Для Ливерпуля это 22-я победа в текущем чемпионате из 23 сыгранных матчей.

Английская Премьер-лига. 24-й тур
23 января. Вулверхэмптон. Мулинекс Стэдиум
Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2
Голы: Хименес 51 - Хендерсон 8, Фирмино 84

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В статье: Джордан Хендерсон Вулверхэмптон Ливерпуль Роберто Фирмино Рауль Хименес
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