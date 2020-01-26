Кубок Англии. Манчестер Юнайтед уничтожает Транмер Роверс

Этого и следовало ожидать. Кроме разницы в классе в пользу гостей еще и время, поскольку больше времени на подготовку к матчу было у манкунианцев. Свежее, активнее и агрессивнее стартовали подопечные Сульшера, первых пару атак хозяева отбили, но с великолепным выстрелом Магуайера не справились. Под перекладину залетел мяч.

Период игры с десятой по 16-ю минуты стал решающим. После первого забитого мяча, еще две результативных комбинации провел "МЮ". Марсьяль бросил в прорыв Далота, который из пределов штрафной поразил цель. И, наконец-то, забил Лингард, снова со средней дистанции мяч залетел в сетку, странным образом давали защитники бить "красным дьяволам".

Матч этот особенным стал для Лингарда, который прервал свою затянувшуюся "сухую" серию. Последний раз Лингард забивал в английских турнирах 25 января 2019 года, опять в Кубке Англии, а соперником был "Арсенал".

В первом тайме куражились подопечные Сульшера, буквально все у них получалось, а бедный "Транмер" не знал куда бежать и кого накрывать. Джонс и Марсьяль довели счет до совсем неприличного.

Во втором тайме забивал лишь Гринвуд, который с пенальти сделал счет окончательным. В итоге - самая крупная победа "Ман Юнайтед" в сезоне, после двух поражений подряд вовремя этого успеха добились манкунианцы. Соперник этот далеко не гранд, но команда может почувствовать уверенность в своих силах и вернуть себе стабильность. А уверенность и стабильность "МЮ" очень необходима в следующем матче, через три для в полуфинале Кубка английской лиги должно состояться повторное манчестерское дерби.

Кубок Англии. 1/16 финала

Стадион: Прентон Парк (Биркенхед)

Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Транмер Роверс - Манчестер Юнайтед 0:6

Голы: Магуайр 10, Далот 13, Лингард 16, Джонс 41, Марсьяль 45, Гринвуд 56 (пен.)

Транмер Роверс: Дэвис, Каприс, Монт, Кларк, Ридхалг, Моррис, Даннс, Перкинс, Блэкетт-Тейлор, Ферье, Дженнингс.

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Далот, Линделеф, Магуайр (Уильямс 64), Джонс, Шоу, Матич (Фред 46), Перейра, Лингард, Марсьяль (Чон 46), Гринвуд.

Предупреждения: Дэвис 55