Кубок лиги. Астон Вилла обыгрывает Лестер и выходит в финал

Гости все сделали для победы, но этого оказалось мало. То, что получается у "лисов" в чемпионате, не сработало в кубковой встрече. Организованные бирмингемцы выстроили свои защитные ряды настолько плотно, компактно и самоотверженно, что подопечные Роджерса не смогли реализовать свое игровое преимущество.

Первый гол "Астон Вилла" забила после прорыва по центру поля (контратаки вообще стали главным козырем хозяев). Грилиш ворвался в штрафную и выдал пас на Таргетта. Последовал удар и Шмейхель не справился с этим мощным выстрелом.

"Лестер" нарастил давление и буквально прижал соперника к их воротам, но забить долго не получалось. Даже выход на поле Варди не помогал, опытный форвард еще не готов после травмы, но зато смог забить Ихеначо. Получился прострел у Барнса и нападающий замкнул дальнюю штангу - 1:1.

Все шло к тому, что в серии пенальти решится судьба первого финалиста Кубка Карабао 2020. "Лестер" владел преимуществом, чаще бил по воротам, доминировал, но не оголял тылы. "Астон Вилла" выжидала, терпела и... повезло бирмингемцам. Банальный заброс в штрафную от Аль-Мухаммади завершился ударом Трезеге (защитники проспали), и выстрел этот поставил точку в противостоянии. Неожиданно "лисы" проиграли, однако бирмингемцы своей выдержкой, характером и самоотверженностью заслужили шанс выиграть почетный трофей. Соперник "Астон Виллы" определится завтра, 29 января, в манчестерском дерби.

Кубок английской лиги. Полуфинал

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Астон Вилла - Лестер 2:1

(первый матч 1:1)

Голы: Таргетт 12, Трезеге 90+3 - Ихеначо 72

Астон Вилла: Нюланд, Конса, Мингс, Хаус, Гильберт (Аль-Мухаммади 83), Соарес, Накамба, Марвелус, Таргетт, Эль-Гази (Трезеге 77), Саматта (Дэвис 67), Грилиш.

Лестер: Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Чилвел, Ндиди, Перейра, Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Грей 86), Ихеначо, Перес (Варди 57).

Предупреждения: Конса 57, Луис 60 - Сеюнджю 76