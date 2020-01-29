Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч Кубка лиги

В первом полуфинальном матче на "Олд Траффорд" команда Гвардиолы добыла уверенную победу (3:1) и значительно повысила свои шансы на выход в финал. С самого начала "горожане" были фаворитами, вот только дерби есть дерби, в таких противостояниях можно ждать все что угодно. Тем более, что "Ман Сити" в этом сезоне далеко не пример стабильности и в чемпионате Англии 2019/20 "Ман Юнайтед" уже обыгрывал этого принципиального соперника.

Кубок английской лиги. Полуфинал

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Манчестер Сити 21:45 Манчестер Юнайтед

Первый матч 3:1

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"Горожане" продолжают участие во всех трех национальных турнирах, в которых начали еще в прошлом году. В чемпионате дела идут не лучшим образом, догнать "Ливерпуль" вряд ли возможно, но… 26 января в Кубке Англии "Ман Сити" разгромил "Фулхэм" 4:0, показывая намерения завоевать хотя бы два других трофея. Недавно в АПЛ у команды Гвардиолы была победа над "Шеффилд Юнайтед" (1:0) и ничья с "Кристал Пэлас" (2:2). Есть вопросы к форме игроков "Сити".

Крупную победу в Кубке Англии добыл и "Ман Юнайтед", камня на камне не оставив от "Транмер Роверс" 6:0. Но у команды Сульшера две неудачи подряд с более опытными соперниками – в чемпионате "Бернли" и "Ливерпуль" были сильнее манкунианцев с одинаковым счетом 2:0. С большими проблемами в этом сезоне играют "красные дьяволы", но главным козырем гостей встречи на "Этихад" может стать то обстоятельство, что на один конкретный матч "МЮ" может собраться, ресурсов для этого хватает.

В Кубке Карабао, или Кубке английской лиги, как все привыкли называть этот турнир, в сезоне 2019/20 манчестерские команды преодолели серьезный путь. "МЮ" обыграл "Колчестер" (3:0), "Челси" (2:1) и "Рочдейл" (1:1 и 5:3 в серии пенальти). "Ман Сити" обыграл "Оксфорд" (3:1), "Саутгемптон" (3:1) и "Престон" (3:0).

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В личных встречах преимущество все еще на стороне "красных дьяволов", а "горожане" в последнее время считаются фаворитом в манчестерском дерби, но не могут существенно сократить отставание от "Юнайтед". Например, в десяти последних матчах пять побед у "Сити", одна ничья и четыре раза побеждал "МЮ". Интересно, что часто викториями на поле соперника обмениваются команды – в этих десяти матчах шесть раз сильнее оказывались именно гости.

Также отметим, что "Ман Сити" действующий обладатель Кубка лиги, а всего у "горожан" шесть побед в этом турнире. "Ман Юнайтед" пять раз удалось завоевать трофей, в 2017-м году пока последний раз.

СТАТИСТИКА

Всего сыгранно 181 матч:

54 победы "Ман Сити", 52 ничьи, 75 побед у "МЮ";

Общий счет – 249:262

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

В недавнем матче Кубка Англии у "Ман Сити" не выходил на поле Александр Зинченко, поэтому можно ожидать ротации состава и появления украинца в старте на дерби. Точно не сыграет у хозяев Зане, есть небольшие повреждения у Канселу, Ляпорта и Мареза. Намного больше проблем с кадрами у Сульшера, травмированы Рашфорд, Погба, Мактоминай, Рохо, Туанзебе. Было повреждение у Матича, впрочем, он должен все же помочь своей команде.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уолкер, Менди, Отаменди, Зинченко, Родри, де Брюйне, Фернандиньо, Д. Силва, Стерлинг, Агуэро.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Джеймс, Ван-Биссака, Матич, Фред, Лингард, Гринвуд, Марсьяль.

ПРОГНОЗ

Сценарий противостояния двух манчестерских грандов будет похож на матч в декабре прошлого года. "Ман Сити" больше будет владеть преимуществом, контролировать мяч и центр поля, а вот контратаки "МЮ" должны стать главным оружием гостей. От этих выпадов будет зависеть судьба поединка. Обязана рисковать команда Сульшера, можно предположить, что забьют "красные дьяволы", но отыграть два мяч им не удастся. Скорее всего, миром разойдутся команды. Прогноз: ничья 1:1.