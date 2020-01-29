  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Руни забил первый гол после возвращения в Англию. ВИДЕО
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руни забил первый гол после возвращения в Англию. ВИДЕО

Англия
(1 голосов)

Но команда Уэйна в итоге проиграла

Руни забил первый гол после возвращения в Англию. ВИДЕО
Новина українською

Звездному экс-форварду МЮ и сборной Англии Уэйну Руни понадобилось шесть матчей, чтобы открыть счет забитым мячам после возвращения на Родину из США. Последний раз Шрек забивал на английских полях еще в декабре 2017 года, когда играл за "Эвертон".

В 29-м туре Чемпионшипа Руни открыл счет в противостоянии его "Дерби" с "Лутоном". Правда, "баранам" это не помогло - они в итоге уступили 2:3. Интересно, что для "Лутона" это первая победа с начала декабря - до этого было восемь поражений и одна ничья. У "Дерби" же прервалась серия из семи матчей без поражений. Команда Руни пока 16-в турнирной таблице.

Читайте такжеВ интернете смеются над внешним видом нового особняка Уэйна Руни за 20 миллионов фунтов. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уэйн Руни Дерби Каунти
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...