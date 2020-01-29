Руни забил первый гол после возвращения в Англию. ВИДЕО

Звездному экс-форварду МЮ и сборной Англии Уэйну Руни понадобилось шесть матчей, чтобы открыть счет забитым мячам после возвращения на Родину из США. Последний раз Шрек забивал на английских полях еще в декабре 2017 года, когда играл за "Эвертон".

В 29-м туре Чемпионшипа Руни открыл счет в противостоянии его "Дерби" с "Лутоном". Правда, "баранам" это не помогло - они в итоге уступили 2:3. Интересно, что для "Лутона" это первая победа с начала декабря - до этого было восемь поражений и одна ничья. У "Дерби" же прервалась серия из семи матчей без поражений. Команда Руни пока 16-в турнирной таблице.