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Ван Дейк: Дэнни Ингз? На этом этапе не нужно больше изучать нападающих
Вирджил имеет право?
Центральный защитник "Ливерпуля" отметил, что он знает, чего ждать от бывшего одноклубника и форварда "Саутгемптона" Дэнни Ингза. Цитирует голландского центрбека Goal.com. "Красные" сыграют со "святыми" завтра, 1 февраля – стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. В текущем сезоне 27-летний Дэнни забил 14 голов в 24 матчах АПЛ.
"Он ключевой футболист этой команды. Я очень рад за него и за клуб. Тем не менее, в субботу "Ливерпулю" нужен результат. На этом этапе не нужно больше изучать нападающих – обычно вы и так знаете их сильные и слабые стороны".
"Мой переход в "Ливерпуль" из "Саутгемптона"? Не самое плохое решение (улыбается). Мне уже 28 лет, я хочу бороться за каждую свою мечту, ведь жизнь – короткая штука. Карьера тоже рискует быть не особо длинной. Чемпионство? Нельзя заглядывать так далеко вперед. Сейчас я наслаждаюсь работой со своими одноклубниками и менеджером. Я не смотрю в таблицу – загляну туда в конце сезона".