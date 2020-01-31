Ван Дейк: Дэнни Ингз? На этом этапе не нужно больше изучать нападающих

Центральный защитник "Ливерпуля" отметил, что он знает, чего ждать от бывшего одноклубника и форварда "Саутгемптона" Дэнни Ингза. Цитирует голландского центрбека Goal.com. "Красные" сыграют со "святыми" завтра, 1 февраля – стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. В текущем сезоне 27-летний Дэнни забил 14 голов в 24 матчах АПЛ.

"Он ключевой футболист этой команды. Я очень рад за него и за клуб. Тем не менее, в субботу "Ливерпулю" нужен результат. На этом этапе не нужно больше изучать нападающих – обычно вы и так знаете их сильные и слабые стороны".