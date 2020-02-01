Лэмпард: После трансферного окна Челси стал аутсайдером борьбы за топ-4

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард пессимистично оценил шансы его команды на попадание в зону Лиги Чемпионом по итогам сезона после трансферного окна.

Напомним, "синие" так и не подписали ни единого игрока для первой команды в январе, в то время как их конкуренты достаточно прилично усилились.

"Обеспокоен ли я тем, что "Челси" остался без усиления, в отличие от конкурентов? Да. Реальность такова, что в силу определенных причин мы ничего не получили от трансферного рынка.

Если посмотреть на команды около нас в таблице, то "Манчестер Юнайтед" подписал игрока мирового уровня, на мой взгляд. "Шеффилд Юнайед" совершил ряд великолепных приобретений — Крис Уайлдер невероятен, он работает с этим коллективом годами, а теперь добавил к нему то, в чем они нуждались.

"Тоттенхэм" совершил несколько приобретений, и они не так далеко позади нас. Также они попрощались с парой игроков, но эти игроки приближались к концу своих контрактов и больше не чувствовали себя счастливыми в клубе, а отпустить таких игроков — это порой так же важно, как кого-нибудь пригласить. Ты можешь изменить настроение в коллективе, отпустив несчастных. Так что, думаю, они поступили умно.

Я не хочу, чтобы это подействовало на нас угнетающе, но теперь мы, несмотря на шесть очков отрыва, становимся андердогами борьбы за четвертое место, потому что команды вокруг нас усилились. Это факт", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.