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Фред признан лучшим игроком МЮ в январе

Англия
(1 голосов)

Бразилец провел неплохой отрезок

Фред признан лучшим игроком МЮ в январе
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Экс-полузащитник "Шахтёра" Фред был признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" по итогам января.

За бразильца свой голос отдали 51% болельщиков. Еще 23% посчитали лучшим Брэндона Уильямса, 14% — Гарри Магуайра. Всего в голосовании приняло участие более 110 тысяч человек.

Фред сыграл во всех девяти матчах "дьяволов" в январе.

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В статье: Фред Манчестер Юнайтед
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