Фред признан лучшим игроком МЮ в январе

Экс-полузащитник "Шахтёра" Фред был признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" по итогам января.

F R E D #MUFC's no.17 is our Player of the Month for January! @Fred08Oficial pic.twitter.com/WFkHwZdzlq — Manchester United (@ManUtd) February 1, 2020

За бразильца свой голос отдали 51% болельщиков. Еще 23% посчитали лучшим Брэндона Уильямса, 14% — Гарри Магуайра. Всего в голосовании приняло участие более 110 тысяч человек.

Фред сыграл во всех девяти матчах "дьяволов" в январе.