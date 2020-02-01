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Фред признан лучшим игроком МЮ в январе
Бразилец провел неплохой отрезок
Экс-полузащитник "Шахтёра" Фред был признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" по итогам января.
F R E D #MUFC's no.17 is our Player of the Month for January! @Fred08Oficial pic.twitter.com/WFkHwZdzlq— Manchester United (@ManUtd) February 1, 2020
За бразильца свой голос отдали 51% болельщиков. Еще 23% посчитали лучшим Брэндона Уильямса, 14% — Гарри Магуайра. Всего в голосовании приняло участие более 110 тысяч человек.
Фред сыграл во всех девяти матчах "дьяволов" в январе.
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