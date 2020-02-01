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АПЛ. Ливерпуль громит Саутгемптон, Вест Хэм играет вничью с Брайтоном и очередной успех Шеффилда

Англия
(1 голосов)

Зрелищный и результативный получился игровой день в английской Премьер-лиге - 23 гола в семи матчах

АПЛ. Ливерпуль громит Саутгемптон, Вест Хэм играет вничью с Брайтоном и очередной успех Шеффилда
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АПЛ. 25 тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Ливерпуль - Саутгемптон 4:0

Голы: Окслэйд-Чемберлен 48, Хендерсон 61, Салах 72, Салах 90+1

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон Э., 5. Вейналдум (Минамино 81), 9. Фирмино, 14. Хендерсон (Лаллана 88), 66. Александер-Арнольд, 11. Салах, 15. Окслэйд-Чемберлен (Кейта 71).

Саутгемптон: 1. Маккарти, 5. Стивенс, 21. Бертран, 35. Беднарек, 12. Дженепо, 14. Ориоль Ромеу, 16. Уорд-Праус, 22. Редмонд, 23. Хейбьерг, 7. Лонг (Адамс 70), 9. Ингз (Обафеми 70).

Предупреждения: Уорд-Праус 65, Стивенс 89

АПЛ. Ливерпуль громит Саутгемптон, Вест Хэм играет вничью с Брайтоном и очередной успех Шеффилда - изображение 1

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Стадион: Олимпийский стадион (Лондон)

Вест Хэм - Брайтон 3:3

Голы: Диоп 30, Снодграсс 45, Снодграсс 57 - Огбонна 48 (а.г.), Гросс 75, Маррей 79

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 21. Огбонна, 23. Диоп, 11. Снодграсс (Форнальс 85), 16. Нобл, 24. Фредерикс, 30. Антонио (Масуаку 74), 41. Райс, 22. Алле, 28. Соучек (Лансини 85).

Брайтон: 1. Райан, 5. Данк, 15. Уэбстер, 22. Монтойя (Марч 72), 30. Бернардо, 6. Стивенс, 18. Муй (Скелотто 72), 24. Преппер, 13. Гросс, 11. Троссар, 17. Мюррей.

Предупреждения: Стивенс 52

***

Стадион: Селлхерст Парк (Лондон)

Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 0:1

Голы: Гуайта 59 (а.г.)

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Стадион: Викаридж Роуд (Уотфорд)

Уотфорд - Эвертон 2:3

Голы: Масина 10, Перейра 42 - Мина 45, Мина 45, Уолкотт 90

Удаление: Делф 71

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Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

Ньюкасл - Норвич 0:0

***

Стадион: Виталити (Борнмут)

Борнмут - Астон Вилла 2:1

Голы: Биллинг 37, Аке 45 - Самата 71

Удаление: Лерма 51

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль "Ньюкасл" "Саутгемптон" Брайтон энд Хоув Альбион Шеффилд Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
01.02.2020 в 19:00
Атлетико, готовься!!!. Мы идем... Только на Норвиче потренируемся полуосновой, и в бой. YNWA
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