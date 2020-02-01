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АПЛ. Ливерпуль громит Саутгемптон, Вест Хэм играет вничью с Брайтоном и очередной успех Шеффилда
Зрелищный и результативный получился игровой день в английской Премьер-лиге - 23 гола в семи матчах
АПЛ. 25 тур
Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)
Ливерпуль - Саутгемптон 4:0
Голы: Окслэйд-Чемберлен 48, Хендерсон 61, Салах 72, Салах 90+1
Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон Э., 5. Вейналдум (Минамино 81), 9. Фирмино, 14. Хендерсон (Лаллана 88), 66. Александер-Арнольд, 11. Салах, 15. Окслэйд-Чемберлен (Кейта 71).
Саутгемптон: 1. Маккарти, 5. Стивенс, 21. Бертран, 35. Беднарек, 12. Дженепо, 14. Ориоль Ромеу, 16. Уорд-Праус, 22. Редмонд, 23. Хейбьерг, 7. Лонг (Адамс 70), 9. Ингз (Обафеми 70).
Предупреждения: Уорд-Праус 65, Стивенс 89
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Стадион: Олимпийский стадион (Лондон)
Вест Хэм - Брайтон 3:3
Голы: Диоп 30, Снодграсс 45, Снодграсс 57 - Огбонна 48 (а.г.), Гросс 75, Маррей 79
Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 21. Огбонна, 23. Диоп, 11. Снодграсс (Форнальс 85), 16. Нобл, 24. Фредерикс, 30. Антонио (Масуаку 74), 41. Райс, 22. Алле, 28. Соучек (Лансини 85).
Брайтон: 1. Райан, 5. Данк, 15. Уэбстер, 22. Монтойя (Марч 72), 30. Бернардо, 6. Стивенс, 18. Муй (Скелотто 72), 24. Преппер, 13. Гросс, 11. Троссар, 17. Мюррей.
Предупреждения: Стивенс 52
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Стадион: Селлхерст Парк (Лондон)
Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 0:1
Голы: Гуайта 59 (а.г.)
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Стадион: Викаридж Роуд (Уотфорд)
Уотфорд - Эвертон 2:3
Голы: Масина 10, Перейра 42 - Мина 45, Мина 45, Уолкотт 90
Удаление: Делф 71
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Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)
Ньюкасл - Норвич 0:0
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Стадион: Виталити (Борнмут)
Борнмут - Астон Вилла 2:1
Голы: Биллинг 37, Аке 45 - Самата 71
Удаление: Лерма 51