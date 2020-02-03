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Фонсеке нужен ещё один игрок МЮ
Португалец решил усилить свою команду игроками из АПЛ
"Атлетико" и "Рома" — главные претенденты на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда, сообщает ESPN. Как пишет источник, если 27-летний англичанин решит покинуть "МЮ", то окажется именно в одном из этих клубов.
Сам футболист хотел бы остаться в стане "манкунианцев", однако не исключает, что может покинуть нынешнюю команду.
В сезоне-2019/20 Лингард провел 32 матча в составе "МЮ", на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
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Инспектор ( )
03.02.2020 в 17:08
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