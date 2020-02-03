Фонсеке нужен ещё один игрок МЮ

"Атлетико" и "Рома" — главные претенденты на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда, сообщает ESPN. Как пишет источник, если 27-летний англичанин решит покинуть "МЮ", то окажется именно в одном из этих клубов.

Сам футболист хотел бы остаться в стане "манкунианцев", однако не исключает, что может покинуть нынешнюю команду.

В сезоне-2019/20 Лингард провел 32 матча в составе "МЮ", на его счету 2 гола и 1 результативная передача.