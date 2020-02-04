  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Стало известно, под каким номером будет выступать новичок Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, под каким номером будет выступать новичок Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Под ним бегал Антонио Валенсия

Стало известно, под каким номером будет выступать новичок Манчестер Юнайтед
Новина українською

Нигерийский форвард "Манчестер Юнайтед" Одион Игало определился, с каким игровым номером на спине будет завоевывать поля Туманного Альбиона. Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов" в своем Твиттере, Игало выбрал 25-й номер.

Читайте такжеГари Невилл раскритиковал МЮ за трансфер Игало

Напомним, Одион присоединился к английскому клубу в последний день зимнего трансферного окна – речь идет об арендном соглашении до конца сезона с китайским "Шанхай Шеньхуа".

Примерять новую футболку Игало сможет после короткого зимнего перерыва в Английской Премьер-лиге – 17 февраля подопечные Оле Гуннара Сульшера померяются силами с лондонским "Челси" на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Одион Игало Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...