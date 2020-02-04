Стало известно, под каким номером будет выступать новичок Манчестер Юнайтед

Нигерийский форвард "Манчестер Юнайтед" Одион Игало определился, с каким игровым номером на спине будет завоевывать поля Туманного Альбиона. Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов" в своем Твиттере, Игало выбрал 25-й номер.

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Напомним, Одион присоединился к английскому клубу в последний день зимнего трансферного окна – речь идет об арендном соглашении до конца сезона с китайским "Шанхай Шеньхуа".

I G H A L O

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Примерять новую футболку Игало сможет после короткого зимнего перерыва в Английской Премьер-лиге – 17 февраля подопечные Оле Гуннара Сульшера померяются силами с лондонским "Челси" на стадионе "Стэмфорд Бридж".