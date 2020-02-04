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Ковачич: Принял решение уйти из Реала, после того как не сыграл в финале Лиги Чемпионов
Хорват уверен, что заслужил тогда свое место
Полузащитник "Челси" Матео Ковачич, который ранее играл за "Реал", рассказал, почему покинул "сливочный" клуб, а также сравнил Лэмпарда и Зидана.
"Зидан и Лэмпард очень похожи. Их стили тренировок мне полностью подходят. Под руководством Зидана было очень приятно выступать, но я считаю, что заслужил сыграть в третьем финале Лиги Чемпионов (в Киеве, в 2018 году).
Это стало главной причиной моей неудовлетворености, после этого я захотел сменить клуб. Однако, это футбол и мы расстались без плохих чувств", - приводит слова полузащитника FourFourTwo.
Летом "Челси" выкупил контракт Матео за 35 миллионов. В сезоне он провел 31 матч и забил 2 гола.